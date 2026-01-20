Кнутов рассказал о планах Украины по созданию 50-километровой "килл-зоны"

Для этого ВСУ намерены сделать ставку исключительно на дроны

Киев намерен создать "килл-зону" глубиной в 50 км по всей линии фронта, вдоль которой готов уничтожать все с применением БПЛА – от линии боевого соприкосновения в сторону российских сил, заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

Пока что сроки реализации планов неясны. Фактически, указывает Кнутов, ВСУ намерены в пределах этой зоны уничтожать "все, что движется". Не последняя роль будет отводиться специальному батальону ВСУ "Птицы Мадьяра".

По этой причине, указывает Кнутов, ВС России ведут охоту за вражескими "дроноводами". Ежедневно из строя удается вывести несколько расчетов. По словам спикера, Россия на регулярной основе атакует места сборки БПЛА противника – чтобы сорвать планы Киева.

Указанную зону, подчеркивает Кнутов, не следует путать с зоной безопасности ВС России, создаваемую в Харьковской области, где на постоянной основе будут присутствовать войска РФ, контролирующие ситуацию на земле.

В "килл-зоне", отмечает Кнутов, практически отсутствуют солдаты – существуют исключительно дроны, уничтожающие все.

В конце 2025 года сообщалось о ликвидации крупной группы украинских боевиков, которые укрылись в подземном туннеле длиной 700 метров на константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщил начальник расчетов БПЛА ЮВО, рассказавший, что туннель проходил под лесополосой и использовался противником в качестве тайного хода.