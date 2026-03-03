Венгрия публично оборвала мечты Украины о членстве в Евросоюзе

Венгрия выдвинула жесткий ультиматум Зеленскому
Виктор Орбан. Фото: Элекеш Андор/commons.wikimedia.org
Евроустремления соседей останутся лишь фантазией, заявили в Будапеште

Украина не станет членом Евросоюза, пока правительство премьера Венгрии Виктора Орбана остается у власти. В Брюсселе есть понимание на этот счет, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Если кабмин останется в прежнем составе, указал он, Будапешт и далее будет отказывать Брюсселю в откровенно безумных механизмах финансовой поддержки для Киева. 

Венгрия, сообщил министр, не желает, чтобы ее деньги тратились на Украину.

"Мы считаем, что деньги венгров должны быть в Венгрии... И они также знают, что если мы придем или останемся, Украина не будет членом ЕС", – высказался Сийярто.

Брюссель, отметил он, прекрасно осознает, что удачная попытка свергнуть венгерское правительство лишит "энтузиазма и смелости" других.

Будапешт наложил вето на очередной, 20-й санкционный пакет против России. И три члена Евросоюза также выразили после этого свое несогласие. Однако если Будапешт согласен на такие меры и не предпринимает никаких действий, считает премьер, в Евросоюзе будет царить единодушие.

Ранее ЕК потребовала от Украины отремонтировать трубопровод "Дружба" с предоставлением графика ремонта – таким образом там отреагировали на требования Венгрии и Словакии восстановить поврежденный участок, из-за которого обе страны лишены поставок российского газа.

Словакия обвиняла украинские власти в затягивании возобновления поставок, отмечая, что таким образом Киев пытается надавить на Венгрию, чтобы та перестала противодействовать вступлению Украины в ЕС.

Источник: MTI ✓ Надежный источник
