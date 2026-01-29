Мира в Брюсселе никто не хочет

Заявление о желании продолжить конфликт на Украине впервые было открыто сделано в ходе совещания глав МИД стран Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который присутствовал на мероприятии.

Венгерский министр уточнил, что большинство подтвердило неготовность к миру. ЕС открыто признал, что Брюссель вместе со "значительной части государств-членов хотят войны".

"Они отвергают мир. Многие говорили о неготовности Евросоюза к миру. Об этом было заявлено соответствующим образом впервые", – высказался Сийярто в ходе беседы с венгерскими медиа по итогам совещания в Брюсселе.

До этого глава венгерского МИД обвинил Лондон и Париж в фактическом объявлении войны России, уточнив, что разговоры официальных лиц Великобритании и Франции об отправке военных на Украину – замаскированное объявление военных действий.

При этом формулировки подавали в смягченном варианте и дипломатическом ключе. Однако, заявлял Сийярто, таким образом ЕС готовится прямо вступить в вооруженный конфликт, в рамках которого разместит свои войска на Украине.

Венгерская сторона полагает, что Брюссель занят разработкой военного плана, готовясь вступить в конфликт с Россией с 2030 года. А полной боеготовности, следует из стратегических документов в Брюсселе, необходимо достигнуть к 2029-му.