Певица Слава оголилась и показала роскошные ноги и крепкие бедра — откровенные фото

В 45 лет знаменитость выглядит великолепно

Формы певицы Славы стали темой жарких обсуждений. Знаменитость в очередной раз продемонстрировала свою фигуру в откровенном образе. За кулисами она устроила импровизированный танец перед зеркалом и поделилась кадрами с поклонниками.

Артистка, которой исполнилось 45 лет, посоветовала публике запомнить ее именно такой – оголенной и раскрепощенной. Фанаты в восторге заявили, что для своего возраста она выглядит просто великолепно – подтянутая, стройная, с выразительными формами. Не секрет, что певица много занимается спортом, следит за собой и поддерживает отличную физическую форму.

Подписчики буквально засыпали ее комплиментами. В комментариях писали, что она шикарна, невероятно красива, смела и по-настоящему сексуальна. Многие признавались, что восхищаются ее уверенностью и мечтают так же ярко встречать свои 45 лет.

Слава в очередной раз доказала: возраст – всего лишь цифра, а харизма, энергия и привлекательность с годами могут усиливаться.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию молодой певицы Клавы Коки.