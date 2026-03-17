Экс-офицер ВВС США Салас заявил об уничтожении НЛО ядерных ракет в Монтане

Неожиданное признание получило огромный резонанс

Американская пресса сообщила о заявлении экс-офицера ВВС США Роберта Саласа, который утверждает, что в 1967 году рядом с военной базой в штате Монтана неопознанный летающий объект вывел из строя ядерные ракеты.

По словам вояки, в годы холодной войны он проходил службу на объекте, где размещались ракеты со смертоносными боеголовками. В момент происшествия он вместе с сослуживцем находился в подземном центре управления – тогда охрана сверху в тревоге сообщила о странном объекте в небе над базой.

Бывший военный рассказывал, что охранники видели необычные огни, которые двигались над территорией и затем зависли над шахтами с межконтинентальными снарядами. Вскоре после этого прозвучал сигнал тревоги, указывавший на неисправность ракетного комплекса.

Мужчина утверждает, что после проверки стало ясно: системы начали отключаться одна за другой, и в итоге сразу десять ракет оказались выведены из строя – запуск после этого стал невозможен.

Позднее, как сообщается, на двух пусковых установках появились данные о том, что на охраняемую территорию базы проник "кто-то или что-то". Однако проведенное расследование так и не смогло установить, из-за чего именно произошел сбой.

Сам вояка считает, что тогда военные столкнулись с представителями "иной цивилизации", которая могла вмешаться в дела земные из-за опасений по поводу возможной ядерной войны и угрозы для всей планеты.