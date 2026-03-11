Аналитик Слебода: слова Путина о перекрытии газа вызвали панику у евролидеров

Энергию будет брать неоткуда

Слова российского лидера Владимира Путина о готовности прекратить поставки энергоносителей в страны Европы вызвали панику у Брюсселя: такую оценку реакции евролидеров озвучил американский аналитик Марк Слебода.

По его мнению, в таком сценарии ситуация с энергетикой в Европе будет катастрофичной. Если ЕС обещает отказаться от энергоносителей к 2027 году, Россия предлагает не ждать и моментально перекрыть для них доступ к энергии – "когда все так здорово".

"Откуда вы тогда возьмете энергию? Так что определенно, паника налицо", – делится своей оценкой Слебода.

До этого ЕС решил реализовать поэтапный отказ от газа из РФ с начала 2026 года. По краткосрочным контрактам (заключенным до 17 июня 2025-го) ограничения вступают в силу уже с 25 апреля для СПГ, и с 17 июня – для трубопроводного газа.

Для долгосрочных соглашений эмбарго вводится с 1 января и 30 сентября 2027-го – для СПГ и трубопроводного газа (если ПГХ будут заполнены, однако не позднее 1 ноября).

Путин уточнил, что РФ готова досрочно отказаться от поставок газа в ЕС и переориентироваться на более выгодные рынки – если Европа, так или иначе, намерена сама отказаться от его покупки у России. Позднее глава РФ уточнил, что Москва готова поставлять нефть и газ ЕС, однако от последнего требуется сигнал.