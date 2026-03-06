Покинувший Россию Нагиев пожаловался на детство в нищете

Артист сделал откровенное признание

Дмитрий Нагиев, который давно и плотно обосновался в Дубае, откровенно рассказал о своем тяжелом детстве и признался, что вырос в условиях тотальной бедности.

Артист уверяет, что его семья жила настолько скромно, что иногда им не хватало даже еды. Главный мачо российского кинематографа вспоминал, что в детстве были периоды, когда в доме царила настоящая нужда.

Он рассказывал, что мама периодически старалась отправить младшего брата к отцу. Сам будущий артист иногда находил на улице несколько копеек. На эти деньги они покупали небольшой кусок хлеба и запивали его водой, потому что другого питания просто не было.

Несмотря на трудности, Нагиев рано научился рассчитывать только на себя. Уже в молодости он решил, что хочет связать свою жизнь с актерской профессией. Такое решение он принял во время службы в армии, когда начал всерьез задумываться о будущем.

Однако путь к мечте оказался непростым. Конкурс в крупнейшие театральные вузы был огромным – на одно место претендовали сотни абитуриентов. Нагиев рассказал, что его мать посоветовала попробовать поступить в Екатеринбурге, где конкурс был меньше.

Однако парень сумел пройти жесткий отбор и поступил в Ленинградский государственный институт театра, причем стал единственным абитуриентом, который сдал экзамены на высшие оценки.

