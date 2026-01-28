Нагиев зарабатывает за свои курсы в Дубае более 90 млн рублей

Названа огромная сумма, которую зарабатывает Нагиев за курсы в Дубае
Фото: АГН Москва
Артист работает вместе с сыном и педагогом, получая десятки миллионов

Дмитрий Нагиев зарабатывает на своих курсах в Дубае свыше 90 млн рублей – всего лишь за девять дней в году. Как пишет Mash, речь идет о закрытом формате, где актер учит прокачивать желающих харизму.

Артист работает вместе с сыном Кириллом и педагогом Александром Шульгиным. На потоке собираются от шести до 25 человек. Тарифы у Дмитрия дифференцированы.

Так, двухдневный курс стоит около 350 тысяч рублей. На день больше – порядка 530 тысяч. Есть и однодневный тет-а-тет с самим Нагиевым примерно за 1,65 млн рублей. В этот пакет входит однодневная программа и индивидуальная работа с Нагиевым.

За поток, высчитали журналисты, Нагиев получат порядка 31 млн рублей. Всего набор проводится три раза в год. На стоимость программы влияет курс дирхама.

Ранее Дмитрий сравнил свои съемки в новых "Елках" с контрактом с дьяволом, пошутив, что теперь имеет возможность купить себе лекарства.

Источник: Mash

