Республика доведена до предела

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян резко высказалась о текущем положении Незалежной и ходе специальной военной операции. По ее оценке, украинское государство стремительно идет к катастрофическому финалу, в то время как исход СВО, напротив, становится все более очевидным и неизбежным – Москва победит.

Выступая на федеральном телевидении, знаменитость твердо подчеркнула, что у нее нет сомнений в конечном результате происходящего. Она сказала, что наша страна движется к безусловной победе, которую так ждут многие.

Отдельно она затронула будущее самой Украины, выразив мнение, что страну может ожидать фактический распад или превращение в зависимую территорию под внешним управлением. Незалежная рискует утратить последние крохи самостоятельности и оказаться в роли периферийного сателлита Европы.

"Украина движется в ад. А украинская война с божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень ожидаемой нами всеми победе", – сказала журналистка.

Симоньян также высказала скепсис относительно дальнейшей поддержки киевского режима со стороны вашингтонской администрации. Она предположила, что при сохранении у власти в Белом доме политических сил, близких по взглядам к Дональду Трампу, интерес Америки к украинскому вопросу может резко ослабнуть, что окончательно изменит расстановку сил.

К слову, ранее в США сделали важное заявление после переговоров в Абу-Даби.