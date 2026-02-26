У Самойловой обнаружили огромный долг перед ФНС на фоне развода с Джиганом

Хотя сама звезда соцсетей говорит, что расчетное время для оплаты еще не вышло

Джиган требует с Оксаны Самойловой долю в 310 млн рублей за совместно нажитое имущество. Блогер закрыла три бизнеса, которые оказались убыточными. Оксана задолжала ФНС 714 тыс. рублей.

Долг перед ФНС связан с тем, что Оксана не заплатила за рекламу в блоге процент. НаRolls-Royce Оксаны "висит" почти 200 тыс. рублей штрафов. За пять лет Оксане пришло 245 квитанций.

Бизнес у бизнесвумен переживает не лучшие времени: ООО "Антуржа" ушло в минус, "Семибьюти" на стадии ликвидации, "Айэмспэшл" не приносит прибыли уже который год. В 2024-м были заблокированы счета "Фэмэли фёст" из-за того, что так как компания не сдала документы, сообщает Mash.

Хотя, как позднее сообщила сама Самойлова, по долгам перед налоговой еще не истек расчетный период, а перечисленные компании давно закрыты.

Джига пытается оспорить условия брачного договора, в соответствии с которым все имущество остается супруге. Линия следующая – рэпер намерен доказать, что во время подписания был невменяем. Если суд примет доказательства, Оксане придется делить имущество пополам.

А вот юрист Олег Тонакян, представляющий интересы Оксаны, говорит, что брачный договор имеет полную юридическую силу и подписан обеими сторонами. И рэпер не может претендовать на сотни миллионов.