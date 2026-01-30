Джиган устроил потасовку с охраной после "прощального свидания" с Самойловой

Джиган устроил потасовку с охраной после "прощального ужина" с Самойловой
Фото: соцсети
Оксана положила перед рэпером заявление о разводе, после чего ретировалась

В очередном выпуске "Быть Джиганом и Оксаной" состоялся "прощальный" разговор звездной пары. Рэпер сообщил супруге, что не готов говорить на камеру. А она, поняв, что иных вариантов нет, попросту положила на стол заявление о разводе.

Оксана в отчаянии рассмеялась, признавшись, что вывезла из дома вещи. Однако Денис, кажется, даже не смог этого заметить.  

"Джиган ещё никого не ненавидел так, как меня. Самая большая ненависть в его жизни – это буду я", – высказалась Самойлова перед тем, как уйти.

Рэпер был потрясен и попытался проследовать за женой, однако натолкнулся на охрану. Из-за этого произошла небольшая потасовка.

Самойлова уверена, что у нее попросту не оказалось выбора. И она поняла, что какой причине многие расстаются в СМС-сообщениях: чтобы сообщить об этом при встрече, требуется собранность и мужество. За кадром она говорила, что Денис узнает о том, что это свидание будет прощальным – она просто поставит его перед фактом.

"Моя единственная задача – сказать все это в лицо и выжить. А дальше уже будь что будет", – сообщала та за кадром.

Кстати, Джига был уверен, что у него с супругой все будет хорошо, и они сохранят и брак, и любовь, в вечности которой не сомневался, о чем говорил в одном из выпусков.

Подробнее о рисках для Джигана в бракоразводном процессе с Самойловой мы писали ранее.

Источник: "Быть Джиганом и Оксаной" ✓ Надежный источник
По теме

"Называет это изменой": на Западе ошеломлены словами Зеленского о Путине

Риторика киевского верховода вызывает все больше вопросов

"Ирония войны": Россия и Украина поменялись местами, заявили в США

Ситуация стремительно изменилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей