Джиган устроил потасовку с охраной после "прощального свидания" с Самойловой

Оксана положила перед рэпером заявление о разводе, после чего ретировалась

В очередном выпуске "Быть Джиганом и Оксаной" состоялся "прощальный" разговор звездной пары. Рэпер сообщил супруге, что не готов говорить на камеру. А она, поняв, что иных вариантов нет, попросту положила на стол заявление о разводе.

Оксана в отчаянии рассмеялась, признавшись, что вывезла из дома вещи. Однако Денис, кажется, даже не смог этого заметить.

"Джиган ещё никого не ненавидел так, как меня. Самая большая ненависть в его жизни – это буду я", – высказалась Самойлова перед тем, как уйти.

Рэпер был потрясен и попытался проследовать за женой, однако натолкнулся на охрану. Из-за этого произошла небольшая потасовка.

Самойлова уверена, что у нее попросту не оказалось выбора. И она поняла, что какой причине многие расстаются в СМС-сообщениях: чтобы сообщить об этом при встрече, требуется собранность и мужество. За кадром она говорила, что Денис узнает о том, что это свидание будет прощальным – она просто поставит его перед фактом.

"Моя единственная задача – сказать все это в лицо и выжить. А дальше уже будь что будет", – сообщала та за кадром.

Кстати, Джига был уверен, что у него с супругой все будет хорошо, и они сохранят и брак, и любовь, в вечности которой не сомневался, о чем говорил в одном из выпусков.

