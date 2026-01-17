Самойлова рассказала, что больше не спит с мужем

Семейная лодка пары разбилась спустя много лет

Звезда социальных сетей Оксана Самойлова поделилась подробностями личной жизни с рэпером Джиганом. Девушка неожиданно объявила, что уже несколько лет супруги спят в разных спальнях.

Звезда пояснила, что такое решение связано с несовпадением режимов дня. Многодетная мама ложится спать ближе к полуночи, тогда как ее благоверный возвращается домой лишь под утро, около четырех часов. Модель отметила, что его ночные приходы всегда сопровождались шумом, возней с вещами и использованием телефона, что мешало ей отдыхать, поэтому она решила "съехать".

При этом блогер дала понять, что раздельный сон обусловлен не только бытовыми причинами. Она пикантно намекнула на наличие более серьезных обстоятельств, не вдаваясь в подробности.

Кроме того, знаменитость подтвердила, что решение о разводе окончательное. Также она призналась, что в будущем видит рядом с собой партнера помоложе, чем ее пока еще супруг.