Известный в США и за их пределами политолог Гилберт Доктороу заявил, что возможный выход наших бойцов к Днепру может кардинально изменить ситуацию вокруг Одессы. По его оценке, в таком случае перед киевским режимом максимально остро встанет вопрос о дальнейшей судьбе крупных городов, включая Одессу и Харьков, и неизбежности переговоров.
Эксперт допустил, что при развитии событий по такому сценарию украинскому руководству в любом случае придется обсуждать новые реалии, если, конечно, оно вообще сохранится к тому времени в нынешнем составе. Аналитик также отметил, что Владимир Зеленский оказался в сложном положении, что выражается в его резких и противоречивых заявлениях и истеричном поведении.
Подводя итог, специалист заявил, что конфликтная ситуация уверенно приближается к завершающей фазе, и этим объясняется нервозность в риторике Киева.
"Я думаю, мы близки к финалу и это может частично объяснить истерику Зеленского", – отметил политолог.
В Москве неоднократно подчеркивали, что пространство для маневра у украинской стороны сокращается с каждым днем, а продолжение конфликта очень дорого ей обходится.
Ранее сообщалось о последствиях атаки на Волгоградскую область.
В регионе проживает огромное число русских людей
Международное сообщество внимательно следит за развитием событий