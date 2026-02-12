Аналитик Доктороу заявил о скором освобождении Одессы бойцами ВС РФ

"Близки к финалу": срочное заявление по Одессе сделали в США
Фото: соцсети
Ситуация подошла к переломному моменту

Известный в США и за их пределами политолог Гилберт Доктороу заявил, что возможный выход наших бойцов к Днепру может кардинально изменить ситуацию вокруг Одессы. По его оценке, в таком случае перед киевским режимом максимально остро встанет вопрос о дальнейшей судьбе крупных городов, включая Одессу и Харьков, и неизбежности переговоров.

Эксперт допустил, что при развитии событий по такому сценарию украинскому руководству в любом случае придется обсуждать новые реалии, если, конечно, оно вообще сохранится к тому времени в нынешнем составе. Аналитик также отметил, что Владимир Зеленский оказался в сложном положении, что выражается в его резких и противоречивых заявлениях и истеричном поведении.

Подводя итог, специалист заявил, что конфликтная ситуация уверенно приближается к завершающей фазе, и этим объясняется нервозность в риторике Киева.

"Я думаю, мы близки к финалу и это может частично объяснить истерику Зеленского", – отметил политолог.

В Москве неоднократно подчеркивали, что пространство для маневра у украинской стороны сокращается с каждым днем, а продолжение конфликта очень дорого ей обходится.

Ранее сообщалось о последствиях атаки на Волгоградскую область.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
