Западные издания всерьез обеспокоились последствиями недавних массированных ударов по украинским землям. Британское издание Financial Times с прискорбием констатировало, что в критический момент украинская система противовоздушной обороны оказалась фактически обескровленной и не смогла полноценно отреагировать на атаку.
По данным издания, в разгар ударов в январе у украинских военных почти не осталось ракет-перехватчиков Pac-3 для комплексов Patriot. В результате дорогостоящие пусковые установки простаивали без дела, не имея боекомплекта, и не могли прикрыть ключевые объекты от поражения.
Очевидно, что даже самые современные системы ПВО при отсутствии снарядов превращаются в бесполезную технику, а Киев критически зависит от внешних поставок.
На этом фоне Россия продолжает наносить удары в ответ на атаки всушников по гражданским объектам. Целями, как неоднократно подчеркивалось, становятся места размещения личного состава, техники и наемников, а также объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В Кремле при этом регулярно напоминают, что российская армия не ведет огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре. Представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что удары наносятся исключительно по военным и стратегическим объектам.
