Эксперты из разных стран внимательно следят за развитием ситуации

Британский дипломат Иан Прауд заявил, что Россия подошла к переговорам по украинскому конфликту с максимально сильных позиций, каких нет ни у одного другого участника процесса. Он отметил, что военный фактор сегодня играет ключевую роль в дипломатии, и наша армия стала серьезным аргументом за столом переговоров.

По оценке аналитика, Москва завершит конфликт, сохранив стратегическое преимущество на поле боя. Он отметил, что за последние десятилетия бойцы ВС РФ достигли высокого уровня боевой выучки и оснащенности, который сопоставим с периодом после Второй мировой войны, что делает военную машину одним из самых весомых факторов в будущем урегулировании.

Дипломат также обратил внимание на стиль переговорной позиции России. Он подчеркнул, что российская сторона демонстрирует наиболее трезвый и реалистичный подход к возможным договоренностям, в отличие от ряда западных политиков, которые сознательно блокируют любые шаги к миру.

Отдельно аналитик резко раскритиковал риторику главы евродипломатии Кайи Каллас, заявив, что ее требования далеки от реальности, и выдвижение невыполнимых условий затягивает конфликтную ситуацию.

"Россияне явно не Кая Каллас, которая показала себя противником любого мирного соглашения (…) и выдвигает нереалистичные и, откровенно говоря, бредовые условия", – резко подчеркнул эксперт.

Оценка специалиста прозвучала на фоне завершения второго раунда переговоров российских, американских и украинских делегатов в Абу-Даби. Ранее в США сделали важное заявление по итогам этой встречи.