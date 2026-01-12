Воинственные настроение в Европе крепнут

Руководитель главного венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто выступил с резким заявлением, обвинив лондонскую и парижскую администрации в фактическом объявлении войны против нашей страны. Политик убежден, что разговоры Франции и Британии о возможной отправке европейских военных на земли Незалежной являются не чем иным, как замаскированным объявлением военных действий.

Высокопоставленный венгр указал, что формулировки двух европейских ядерных держав намеренно смягчены и поданы в осторожном, дипломатическом ключе. Однако, как считает министр, за этими словами скрывается прямое намерение вступить в вооруженный конфликт, поскольку размещение иностранных войск на территории Украины неизбежно означает военное противостояние с Россией.

Венгерский министр также предупредил, что подобные шаги Лондона и Парижа создают крайне опасный сценарий. По его оценке, такие решения несут в себе прямую угрозу столкновения между западной военной коалицией и Российской Федерацией, а подобный конфликт автоматически перерастет в третью мировую войну с непредсказуемыми последствиями для всего мира.

Сийярто отдельно отметил, что Венгрия не намерена становиться частью этого сценария. Он подчеркнул, что Будапешт должен сохранить дистанцию от конфликта и не позволить втянуть страну в военную авантюру, последствия которой могут оказаться катастрофическими не только для Европы, но и для всего человечества.

