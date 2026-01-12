Париж и Лондон завуалированно объявляют войну России — Сийярто

Две страны объявляют войну России — Сийярто
Фото: www.unsplash.com
Воинственные настроение в Европе крепнут

Руководитель главного венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто выступил с резким заявлением, обвинив лондонскую и парижскую администрации в фактическом объявлении войны против нашей страны. Политик убежден, что разговоры Франции и Британии о возможной отправке европейских военных на земли Незалежной являются не чем иным, как замаскированным объявлением военных действий.

Высокопоставленный венгр указал, что формулировки двух европейских ядерных держав намеренно смягчены и поданы в осторожном, дипломатическом ключе. Однако, как считает министр, за этими словами скрывается прямое намерение вступить в вооруженный конфликт, поскольку размещение иностранных войск на территории Украины неизбежно означает военное противостояние с Россией.

Венгерский министр также предупредил, что подобные шаги Лондона и Парижа создают крайне опасный сценарий. По его оценке, такие решения несут в себе прямую угрозу столкновения между западной военной коалицией и Российской Федерацией, а подобный конфликт автоматически перерастет в третью мировую войну с непредсказуемыми последствиями для всего мира.

Сийярто отдельно отметил, что Венгрия не намерена становиться частью этого сценария. Он подчеркнул, что Будапешт должен сохранить дистанцию от конфликта и не позволить втянуть страну в военную авантюру, последствия которой могут оказаться катастрофическими не только для Европы, но и для всего человечества.

К слову, ранее в Британии раскрыли последствия наглой угрозы Хили Путину.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Мелкий гоблин": новая выходка Зеленского привела в бешенство прессу

Поведение киевского верховода вызывает недоумение

Немцы начали массово оголяться и заговорили по-русски ради россиянок

Многие именитые мужчины обозначили свою позицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей