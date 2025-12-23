В Минобороны рассказали о гиперзвуковом ударе возмездия по Украине

В Минобороны рассказали о гиперзвуковом ударе возмездия по Украине
Фото: commons.wikimedia.org
Массированная атака стала ответной мерой за совершенные теракты

Россия нанесла массированный удар с применением высокоточного оружия большой дальности (как наземного, так и воздушного базирования) по предприятиям ВПК Украины, а также объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали военное производство противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары были нанесены гиперзвуковым вооружением ("Кинжалы"), а также дальними БПЛА. Атака произошла в ответ на теракты Украины по гражданским объектам в РФ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, наибольший урон нанесен Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, после чего электричество пропало в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Shot писал, что в ходе атаки РФ применила свыше 150 "Гераней-2", "Калибры" и Х-101. Мощные взрывы прогремели в Ровно, также поражено одно из судов в Одессе с местным портом. А в Киеве фиксировались внеплановые отключения света после поражения объектов.

Атака произошла в ночь с 22 на 23 декабря. Под ударами оказались объекты на Западной Украине. На военной ставке Владимир Зеленский заявлял, что главным вопросом обсуждения стала защита от атаки в период с 23 по 25 декабря.

После одной из серий ударов, которые были нанесены российскими войсками, Зеленский потребовал от партнеров ускорить поставки ПВО и ракет-перехватчиков, также заявив, что Западу нужно ужесточить санкции против России.

Источник: Минобороны ✓ Надежный источник
