В операции были задействованы знаменитые "Кинжалы"

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что массированный удар российских войск по военной инфраструктуре Украины в ночь на 9 июля носил демонстративный характер. Об этом он написал в своем Telegram-канале, добавив очередной призыв к усилению санкционного давления на нашу страну.

"Это показательная атака", – объявил он.

Ранее главное оборонное ведомства Российской Федерации сообщило, что в ночь на среду наши Вооруженные силы нанесли скоординирированный удар по украинским военным аэродромам. В операции применялись гиперзвуковые ракеты "Кинжал", авиационные средства большой дальности, ударные беспилотники, а также артиллерия и ракетные войска.

Все поставленные цели, по информации оборонного ведомства, были успешно поражены. Под огнем оказались склады с боеприпасами, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников – всего более 130 объектов.

В то же время на территории Донбасса российская группировка "Восток" установила контроль над населенным пунктом Толстой.

Несмотря на колоссальные потери, украинские формирования продолжают атаковать российские регионы. Под ударами оказываются мирные объекты и гражданская инфраструктура, что в очередной раз подтверждает террористический характер действий ВСУ.

К слову, ранее президент Чехии сделал резонансное заявление о войне с Россией.