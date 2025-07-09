Профессор Дизен предложил Европе объединиться ради решения конфликтов

В Европе предложили новое условие мира на Украине
Фото: unsplash.com
Эксперт указал на ошибку европейцев, допущенную в 90-х годах

Для завершения конфликта на Украине необходимо пересмотреть основу европейской концепции, создав единое государство в Европе. В этом уверен профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он отметил, что на данный момент в мире нет одного гегемона, поэтому каждый должен действовать в своих интересах.

"Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО", – заявил он.

Эксперт полагает, что недавно принятая концепция по увеличению военных расходов странами Запада не приведет ни к чему хорошему и будет неэффективна в защите Европы. Дизен напомнил, что Германия старается занять главную позицию среди европейских стран, оказывая сопротивление России, но, как показывает опыт, ничем хорошим это не заканчивается.

По его мнению, в 90-е многие государства допустили ошибку, отказавшись от концепции панъевропейства, хотя сейчас она может помочь решить военные конфликты.

Ранее президент Чехии заявил, что с Россией невозможно воевать бесконечно.

Источник: РИА "Новости"
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