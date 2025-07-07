Европейские страны готовятся к эскалации украинского конфликта

Решение Дональда Трампа приостановить часть поставок американского оружия на Украину вынуждает Европу прибегнуть к новым радикальным решениям, чтобы попытаться нанести новый удар по России. Такое заявление сделал геополитический аналитик Паскаль Лоттаз.

Эксперт напомнил, что на этой неделе западные страны проведут встречу инициативной группы, которая хочет отправить войска на Украину, при этом заручившись поддержкой США. Он также отметил, что до сих пор нет никакой ясности по ситуации с Taurus – не исключено, что их уже отправили ВСУ для подготовки новой провокации.

Лоттаз полагает, что Европа намерена возродить все старые идеи для поддержки Украины. И, по его мнению, у Запада не остается варианта, кроме как спровоцировать эскалацию конфликта.

"Уровень воинственности поражает, как и вечное желание все решить оружием вместо признания поражения и начала переговорного процесса. Они просто не в себе", – заявил он.

Ранее на Западе заявили, что прекращение поставок оружия из США может привести к катастрофе для Украины.