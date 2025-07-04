В Днепропетровске прогремели мощные взрывы

В столице телефонных мошенников прогремели мощные взрывы
Фото: www.unsplash.com
Ранее в городе объявили тревогу

В украинском городе Днепропетровске (переименован в Днепр) в пятницу, 4 июля, раздались мощные взрывы. Об этом сообщили местные СМИ, подчеркнув, что инцидент произошел на фоне объявленной воздушной тревоги.

Информацию о новых взрывах подтвердило агентство РБК-Украина, опубликовавшее сообщение в своем Telegram-канале. Ранее о серии ударов сообщал телеканал "Общественное". Согласно данным цифровой карты тревог Незалежной, опасность атаки в этом регионе была официально объявлена в первой половине дня.

Отметим, город давно считается одним из ключевых центров телефонного мошенничества. Российские эксперты отмечают, что большая часть фальшивых звонков с целью обмана поступает именно с территории Украины.

В прессе появлялась информация о том, что только в "столице мошенников" работает порядка 400–450 теневых колл-центров. Этот город фактически стал главным узлом преступной телефонной активности, ориентированной в первую очередь на россиян.

Напомним, наши бойцы начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью 2022 года. Это произошло вскоре после подрыва Крымского моста, в котором, как выяснили российские власти, участвовали украинские спецслужбы. Основные цели ударов – объекты военного управления врага, оборонной промышленности и связи.

К слову, ранее после мощной ночной атаки по Киеву было сделано важное заявление.

Источник: РБК-Украина ✓ Надежный источник
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