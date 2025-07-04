Украинским верховодам пора задуматься о своей безопасности

После ночной атаки на Киев военный эксперт Анатолий Матвийчук сделал заявление, в котором дал понять, что украинскому руководству стоит серьезно задуматься о собственной безопасности. По его словам, удар по системе противовоздушной обороны в столице Украины показал уязвимость оборонительной инфраструктуры.

Он отметил, что уничтожение американского комплекса Patriot, установленного для защиты аэропорта Жуляны, демонстрирует, насколько легко российские силы могут нанести удары по центральным районам Киева, включая Банковую улицу, Крещатик и Майдан Незалежности. Матвийчук подчеркнул, что ранее этот ЗРК преподносился как мощное и неприступное оружие, однако практика показала его слабые стороны.

"Мы показали, что в любой момент можем ударить и по Банковой", – обратил особое внимание аналитик.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что ночью в Киеве был нанесен удар по системе ПВО, а СМИ писали о взрывах и пожарах в разных районах столицы и ее пригородах – в том числе в Василькове, Буче, Жулянах и Борисполе.

К слову, ранее язвительная карикатура на Зеленского привела в ярость власти Украины. МИД Неалежной вызвал на ковер венгерского посла.