Незалежные ни перед чем не остановятся

Бывший американский разведчик Рэй Макговерн высказал мнение, что киевские власти намеренно оставляют мирных жителей в городе Сумы, используя их в качестве щита. Экс-работник ЦРУ пояснил, что это особый ход всушников в условиях ожесточенных боевых действий.

Он напомнил, что сам Владимир Зеленский открыто заявлял: присутствие большого числа гражданских в населенных пунктах снижает вероятность ракетного удара со стороны нашей страны. По словам американца, это и есть реальная причина отказа эвакуировать людей.

Эксперт отметил, что такое поведение указывает на хитрый и циничный подход, при котором мирное население превращается в инструмент защиты. Макговерн добавил, что, судя по риторике киевского верховода, он прекрасно понимает: российская армия сознательно старается избегать потерь среди мирных украинцев, так как население в значительной степени говорит по-русски и воспринимается Москвой как родственное.

"Русские действительно считают украинцев, особенно тех, кто живет в Сумах, в основном русскими. Своими, славянами, которых они не хотят убивать”, – пояснил американец.

В этой связи, по его мнению, использование мирных жителей – это варварская попытка сыграть на гуманности противника.

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