Успехи армии России вызывают беспокойство на Западе

С каждым днем российские войска в зоне СВО продвигаются все стремительнее, и у украинцев нет достаточных возможностей для сопротивления. Если ВС РФ продолжат свой курс и смогут выйти к реке Днепр, то всю Украину ждет неминуемая катастрофа, считает британский обозреватель Александр Меркурис.

По словам эксперта, сейчас у ВСУ нет достаточно оборонных ресурсов для удерживания позиций в Днепропетровской области. Со стороны кажется, что за Россией преимущество в техническом плане и численном превосходстве.

"Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра", – отметил Меркурис.

Он указал, что в Донбассе с каждым днем усиливается крах Украины и, вероятно, продвижение армии России не остановить. Особенно учитывая, что у украинских военных исчерпаны резервы противовоздушной обороны и имеются серьезные проблемы с личным составом.

Ранее в НАТО предупредили, что летние месяцы будут особенно сложными для обороны Украины. Ситуация на линии боевых действий остается напряженной, поскольку ВС РФ не прекратят свое наступление. При этом эксперты указывают, что перелома на фронте, вероятно, ждать не стоит.