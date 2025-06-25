Незалежной не на что рассчитывать

Летний период для незалежных вояк обещает быть крайне непростым, считают представители западной военной коалиции. По данным ресурса Defense One, один из высокопоставленных чиновников альянса заявил, что ситуация на линии боевых действий остается напряженной, и ближайшие месяцы станут особенно тяжелыми для украинцев.

Лето будет "напряженным и сложным" – такими двумя словами в военном блоке описали то, что ждет украинских вояк в теплый сезон года.

В НАТО прогнозируют, что наша страна продолжит наступательные действия, однако в краткосрочной перспективе перелома на фронте не ожидают. Поддержка киевского режима со стороны вашингтонской администрации сохраняется, но в альянсе предпочитают не комментировать, что произойдет после исчерпания помощи, ранее утвержденной решением Джо Байдена.

Ранее New York Times со ссылкой на украинских военных сообщала об ухудшении обстановки на передовой. В публикации подчеркивалось, что российские силы продолжают продвигаться на различных участках, создавая все большее давление на оборону ВСУ.

К слову, ранее страны НАТО приняли неожиданное решение по России на саммите.