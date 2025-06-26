Планы Незалежной рухнули

Американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что киевская администрация ранее надеялась на прекращение боевых действий к середине 2025 года. Как отметил один из высокопоставленных сотрудников офиса украинского лидера, в основе всех экономических прогнозов лежал сценарий перемирия в этот период.

Однако теперь, по словам источников из окружения руководства Незалежной, страна больше не рассчитывает на позитивное влияние возможного прекращения огня на экономику, так как подобный сценарий развития событий не предвидится. В текущих условиях внимание сосредоточено на том, как удержаться на плаву в сложной обстановке.

Ранее официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможных дат нового этапа переговоров между Москвой и Киевом может состояться на следующей неделе.

К слову, ранее финны пришли в ярость из-за шага западных стран против России.