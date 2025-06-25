В Москве отменили шоу Jah Khalib после поддержки Украины

Действия артиста взбесили публику

В российской столице отменены выступления казахстанского исполнителя Jah Khalib (Бахтияра Мамедова), который ранее выражал симпатии в адрес украинского государства. За антироссийские настроения артиста наказали, отобрав возможность хорошенько заработать в Москве.

Рэпер должен был выйти на сцену дважды – в модном столичном заведении Peach на Большом Саввинском переулке и на фестивале "Лето Life 2025". По имеющимся данным, общий гонорар за оба шоу должен был составить около 10 миллионов рублей. Однако в последний момент концерты были сняты с афиши без объяснения причин.

Ранее, 12 июня, известный общественник Сергей Зайцев потребовал отменить запланированные выступления казаха, напомнив о его публичной поддержке Украины. По словам активиста, такие высказывания несовместимы с концертной деятельностью в России.

Особое возмущение вызвал тот факт, что один из концертов планировался напротив здания "Крокус Сити Холла", где ранее произошел теракт. Зайцев назвал это недопустимым и добавил, что подобное соседство с местом трагедии оскорбляет память погибших.

В соцсетях также началась волна недовольства – пользователи массово призывали отказаться от сотрудничества с артистом. Ранее, в 2023 году, уже сообщалось об отмене концерта Jah Khalib в Санкт-Петербурге.

К слову, ранее в грандиозный скандал из-за связей с армией соседней страны угодила Ани Лорак.