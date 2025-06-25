Возвращение Козловского на сцену в России обернулось скандалом

Артиста снова хотят внести в негласный черный список

Данила Козловский после двухлетнего отсутствия на российской сцене готовится к новым премьерам. Ранее у него состоялся "пробный" спектакль в Москве, по итогам которого артист получил новую работу в постановке Театра Ермоловой – он сыграет главную роль в "Чуковском". Премьеры назначены на конец сентября.

До этого Козловского неожиданно показали по "Первому каналу" перед пасхальными выходными, а затем разрешили выступить со своим спектаклем "Фрэнк", с которым объездил Европу и США. Некоторые источники утверждают, что совсем скоро актеру начнут предлагать роли в крупных кинопроектах.

Однако внезапное возвращение знаменитости в Россию обернулось скандалом – не все оказались довольны тем, что артисту снова позволяют выступать перед российской публикой. В частности возмутился этим общественник Виталий Бородин, у которого давние счеты с Козловским. По его словам, перед выходом на сцену знаменитость сперва должен публично обозначить свои политические взгляды.

"Мы будем просить, даже настаивать, чтобы его отменяли. Не стоит делать поспешных выводов о его возвращении, потому что есть такое понятие, как "общественное порицание"", – заявил Бородин.

Активист также отметил, что не оставляет попыток засудить Козловского. Он указал, что скоро состоится новое заседание по делу, а все заявления о его проигрыше в суде – неправда.

Ранее Ксения Собчак рассказала о покровителях Козловского, вернувших его на сцену.