Депутат выступил против участия Волочковой на ПМЭФ

Скандальную Волочкову погнали с ПМЭФ
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артистку не хотят видеть на мероприятии из-за подпорченной репутации

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала почетной гостьей ПМЭФ-2025 – артистку пригласили на мероприятие, чтобы она приняла участие в панельной сессии, посвященной "Экономике хайпа". Однако далеко не все оценили то, что знаменитость, которая в последнее время не сходит со страниц желтой прессы, будет участвовать в таком серьезном мероприятии.

Например, депутат Михаил Иванов уверен, что Волочкова – это плохой пример для молодого поколения. По его словам, артистка регулярно демонстрирует публике "аморальное поведение", поэтому делать из нее достойного подражания человека недопустимо. Он уверен, что участие балерины в ПМЭФ станет черным пиаром.

Иванов указал, что Волочкова бесконечно выкладывает обнаженные фотографии и снимает видео с алкоголем, после чего признается в любви к турецким сериалам. Депутат отметил, что также звезда постоянно садится на шпагат "в самых неподходящих местах". 

"Если человек годами компрометирует себя, а потом вдруг решает учить других "достижению целей", это выглядит как минимум нелепо. Настоящие герои – это те, кто трудится, воспитывает детей, защищает Родину. А не те, кто превращает свою жизнь в бесконечное шоу для желтой прессы", – подытожил он.

Ранее Волочкова посоветовала Мамаевой лечь в психушку.

Источник: ОСН
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