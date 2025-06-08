Волочкова посоветовала Мамаевой лечь в психушку

Артистке не понравился совет по поводу внешнего вида

Модель Алана Мамаева, которая не скрывает многочисленных хирургических вмешательств во внешность, заявила, что балерине Анастасии Волочковой также не помещало бы лечь под нож хирурга. Танцовщица ответила на это заявление в привычной для себя манере.

По мнению Волочковой, Мамаева просто страдает от зависти. При этом она отметила, что ранее про Алану вообще ничего не слышала и не имеет представления, кто это такая. Артистка пригласила модель на свое шоу, чтобы та лично убедилась – никаких пластических операций Анастасии делать не надо.

"Посоветуйте ей от моего имени лечь в психиатрическую больницу. Может, ей это поможет как-то. Ей нужно капать препараты от зависти", – заявила знаменитость.

Также Волочкова указала, что ей необходим специальный спрей, который отпугивал бы от нее завистников и недоброжелателей.