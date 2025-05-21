Волочкова объяснила, почему продала любимую квартиру в Санкт-Петербурге

Волочкова объяснила, почему продала любимую квартиру в Санкт-Петербурге
Фото: АГН "Москва"
Артистка уверяет, что проблем с деньгами у нее нет

Анастасия Волочкова подтвердила, что продала свои элитные апартаменты в центре Санкт-Петербурга, которые ранее называла любимыми. Артистка рассказывала, что с жильем у нее связаны приятные воспоминания, поскольку его ей подарил Сулейман Керимов. Однако, несмотря на теплые чувства, от недвижимости пришлось избавиться.

Балерина рассказала, что по сути квартира превратилась в финансовую кабалу. Коммунальные платежи за нее приходили большие, дополнительно появились проблемы с управляющей компанией, которая не выполняла свои обязательства по ремонту дома – там регулярно случались протечки. В итоге жилье стало доставлять слишком много головной боли и требовать больших вложений.

"Продажа квартиры не связана с какой-то нуждой или какой-то сложностью. Просто это вынужденный шаг, потому что эта квартира просто тянула у меня деньги на ее поддержание, на коммуналки ежемесячные", – рассказала Волочкова.

Известно, что сделка по продаже недвижимости произошла еще в апреле перед свадьбой ее дочери Ариадны. До этого артистка долго пыталась избавиться от жилья, но не могла найти покупателя. Изначально за апартаменты в 200 квадратных метров она требовала 200 млн рублей, после цена снизилась до 165 млн. За какие деньги в итоге была продана квартира, не сообщается.

Ранее Волочкова рассказала, какой подарок сделала дочери на свадьбу.

Источник: NEWS.RU
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