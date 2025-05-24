Волочкова призналась, что не хочет быть бабушкой

Знаменитость не жаждет поскорее увидеть внуков

Балерина Анастасия Волочкова после свадьбы дочери Ариадны призналась, что не горит большим желанием поскорее увидеть внуков. При этом она отметила, что ее мнение по этому поводу не играет особой роли.

"Я не мечтаю стать бабушкой, могу сказать: если у Ариадны родится ребенок, то я невольно буду бабушкой", – отметила артистка.

Сама дочь знаменитости не давала никаких комментариев по поводу будущего материнства. Сейчас она занимается собственной карьерой, а также проводит много времени с мужем. В конце апреля Ариадне исполнилось 19 лет.