Волочкова призналась, что не хочет быть бабушкой

Волочкова призналась, что не хочет быть бабушкой
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость не жаждет поскорее увидеть внуков

Балерина Анастасия Волочкова после свадьбы дочери Ариадны призналась, что не горит большим желанием поскорее увидеть внуков. При этом она отметила, что ее мнение по этому поводу не играет особой роли.

"Я не мечтаю стать бабушкой, могу сказать: если у Ариадны родится ребенок, то я невольно буду бабушкой", – отметила артистка.

Сама дочь знаменитости не давала никаких комментариев по поводу будущего материнства. Сейчас она занимается собственной карьерой, а также проводит много времени с мужем. В конце апреля Ариадне исполнилось 19 лет.

Источник: Пятый канал
По теме

"Два пути": Трампу дали интригующий совет после беседы с Путиным

Ситуация на международной арене может сильно измениться

Украинские олигархи устроили истерику из-за одного шага ВС России

В рядах толстосумов царит паника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей