"Люди, помогите!": Волочкова впала в истерику на похоронах Григоровича

"Люди, помогите!": Волочкова впала в истерику на похоронах Григоровича
Фото: АГН "Москва"
Артистка не смогла сдержать нахлынувших эмоций

Анастасию Волочкову все же впустили в Большой театр для прощания с хореографом Юрием Григоровичем. Артистка не смогла сдержать своих эмоций и устроила настоящую истерику во время церемонии, сообщает "СтарХит".

Во время общения с журналистами балерина воспользовалась моментом, чтобы публично раскритиковать руководство театра. Она прошлась по главным артистам, внешнему убранству Большого, ценам на билеты и качеству постановок. Покойный Григорович, по ее словам, в свое время ей очень помог и спас карьеру.

Артистка утверждает, что хотела встретиться с хореографом незадолго до его кончины, но ее не пустили к нему. Попытки она предпринимала в течение года. Также Волочкова приезжала на дни рождения Григоровича инкогнито. Во время прощания с супругой балетмейстера Наталией Бессмертновой танцовщицу не пустили в Большой. Поэтому ее супруг лично провел ее к гробу для прощания.

После этой речи у Анастасии случилась истерика. Она попросила людей сопроводить ее к покойному, поскольку сделать это самостоятельно была не в силах.

"Люди, я пройду куда угодно, помогите мне цветы возложить к гробу, я ничего больше не прошу! Мне больше ничего не нужно! Мне нужно гробу поклониться!" – кричала артистка.

В итоге после подхода к Григоровичу, по словам очевидцев, Волочкова плакала и бросалась на гроб, чем были шокированы все присутствующие.

Источник: СтарХит

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