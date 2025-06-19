Автоюрист предупредил о возможном аресте мужа Бородиной

Мужчина многократно нарушал правила дорожного движения

Николай Сердюков, третий муж Ксении Бородиной, угодил в скандал спустя несколько дней после свадьбы. Журналисты выяснили, что мужчина, катаясь на дорогой иномарке по столице, заработал штрафов на почти 300 тысяч рублей, чем серьезно подставил свою супругу – все же автомобиль оформлен на ее имя. Тем не менее, нести ответственность придется блогеру, ведь камеры зафиксировали его лицо за рулем во время правонарушения. И, как говорит автоюрист Лев Воропаев, если он откажется оплачивать эту сумму, его будут ждать серьезные последствия.

В случае, если Николай не оплатит штраф вовремя, то ему может грозить арест на 15 суток. К слову, сейчас на автомобиле висит 264 административных наказания. Также ему могут назначить обязательные работы или увеличить штраф в два раза, что более серьезно ударит по кошельку молодого человека.

"Такое важно пресекать. Не стоит ждать и копить штрафы. Ему не стоит забывать, что существуют и более грубые нарушения, за которые могут вообще лишить прав", – напомнил эксперт.

Впрочем, в соцсетях публика полагает, что Сердюкову никаких последствий не грозит – вероятно, штрафы за него погасит богатая супруга, уверены некоторые граждане. По их словам, ничего удивительного в правонарушениях блогера нет, поскольку его репутация еще до женитьбы была сомнительной.