Боня заявила о беспокойстве из-за мужа Бородиной

Боня заявила о беспокойстве из-за мужа Бородиной
Виктория Боня. Фото: соцсети
Звезда соцсетей вставила свои пять копеек

Блогер Виктория Боня на просторах интернет-пространства поделилась своими переживаниями насчет любимого мужчины Ксении Бородиной. Она призналась, что внимательно изучила свадебные фотографии коллеги, и взгляд Николая Сердюкова вызвал у нее неоднозначные чувства. Напомним, недавно стало известно о тайной свадьбе влюбленных.

Звезда соцсетей объяснила, что за свою жизнь посмотрела множество криминальных фильмов, поэтому у нее сложилось впечатление, что она уже встречала подобные пугающие "улыбки". Выражение лица нового супруга Ксении насторожило ее коллегу, и она не смогла скрыть своего беспокойства.

Многие подписчики поддержали ведущую, отметив в комментариях, что тоже не до конца доверяют мужчине и сомневаются в его искренности.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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