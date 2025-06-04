Бородина сыграла тайную свадьбу

Знойная брюнетка в третий раз пошла под венец

Звезда голубых экранов и социальных сетей Ксения Бородина втайне связала себя узами брака в третий раз. О намерении узаконить отношения с блогером Николаем Сердюковым звезда сообщила зимой прошлого года.

Несмотря на то, что влюбленные хотели сохранить подробности церемонии в секрете, они все же упомянули, что свадьба пройдет летом. Журналистам удалось выяснить, что 3 июня пара официально оформила брак. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Торжество состоялось в элитном ЗАГСе "Барвиха Luxury Village" в присутствии только самых близких родственников и друзей. Известно, что влюбленные вскоре отправятся на тропические острова, а полноценное празднование с банкетом и весельем состоится через несколько недель.

Молодые люди познакомились летом прошлого года на съемках телепроекта "Последний герой", где она была ведущей, а он принимал участие в реалити-шоу.

Позже Ксения подтвердила новости о приятых переменах в своей жизни и сообщила, что очень счастлива.

К слову, ранее Бородину предупредили о трагедии из-за брака с блогером.