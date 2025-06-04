Бородина сыграла тайную свадьбу

Бородина сыграла тайную свадьбу
Ксения Бородина. Фото: соцсети
Знойная брюнетка в третий раз пошла под венец

Звезда голубых экранов и социальных сетей Ксения Бородина втайне связала себя узами брака в третий раз. О намерении узаконить отношения с блогером Николаем Сердюковым звезда сообщила зимой прошлого года.

Несмотря на то, что влюбленные хотели сохранить подробности церемонии в секрете, они все же упомянули, что свадьба пройдет летом. Журналистам удалось выяснить, что 3 июня пара официально оформила брак. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру". 

Торжество состоялось в элитном ЗАГСе "Барвиха Luxury Village" в присутствии только самых близких родственников и друзей. Известно, что влюбленные вскоре отправятся на тропические острова, а полноценное празднование с банкетом и весельем состоится через несколько недель.

Молодые люди познакомились летом прошлого года на съемках телепроекта "Последний герой", где она была ведущей, а он принимал участие в реалити-шоу.

Позже Ксения подтвердила новости о приятых переменах в своей жизни и сообщила, что очень счастлива. 

К слову, ранее Бородину предупредили о трагедии из-за брака с блогером.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
По теме

Новый президент Польши едко поддел Зеленского

Лидер намекнул, что не намерен опускать острые вопросы в отношениях между странами

В Кривом Роге подняли бунт против Зеленского: "Не следует показываться"

В родном городе киевского верховода бурлят страсти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей