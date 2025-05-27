Борисова предупредила Бородину о трагедии из-за брака с блогером

Многие осуждают девушку за поспешную свадьбу

Звезда голубых экранов Дана Борисова резко высказалась по поводу отношений Ксении Бородиной с ее новым избранником Николаем Сердюковым. Она прямо заявила: будущий брак может закончиться бедой.

По словам блондинки, поведение блогера вызывает у нее серьезные опасения. Она назвала его агрессивным человеком и предупредила, что рядом с таким мужчиной Ксения рискует столкнуться с насилием и унижением.

Дана вспомнила съемки проекта "Сокровища императора", где наблюдала, как мужчина общается с теперь уже своей будущей женой. По ее словам, речь кавалера была переполнена грубостью и нецензурной лексикой, и это происходило на глазах у всей съемочной группы.

Блондинка не скрывает, что была в шоке от увиденного. Она недоумевает, как Ксения могла связаться с таким человеком и всерьез задумываться о свадьбе с ним. По ее мнению, невеста делает серьезную ошибку, которая может обернуться настоящей трагедией.