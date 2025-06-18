Новый муж подставил Бородину на несколько сотен тысяч рублей

Новый муж подставил Бородину на несколько сотен тысяч рублей
Фото: соцсети
Блогер успел заработать множество штрафов, катаясь на элитном авто супруги

Николай Сердюков за последние полгода заработал больше 260 штрафов, катаясь на автомобиле своей жены Ксении Бородиной. Согласно данным источников, сейчас на новом Гелентвагене телеведущей висит задолженность 280 тысяч рублей, причем к ним она не имеет никакого отношения – все это дело ее мужа.

Сообщается, что Сердюков регулярно брал авто, чтобы кататься по Москве вместе со своими друзьями. Мерседес Бородина купила в разгар романа, поэтому не исключено, что это было сделано в качестве подарка возлюбленному, который, впрочем, она предусмотрительно оформила на себя. Однако муж сумел ее подставить даже в этой ситуации.

"Правила дорожного движения исправно нарушаются – все штрафы же все равно прилетают хозяйке машины", – пишут журналисты.

Известно, что у блогера практически нет собственного имущества. На него оформлено только парковочное место в московском ЖК. Сейчас он живет вместе с супругой в ее элитной недвижимости, а также работает в компании тещи на должности генерального директора.

Источник: SHOT

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