Бородина объяснила, почему дочерей от прошлых браков не было на свадьбе

Знаменитость снова вышла замуж

Звезда социальных сетей и голубых экранов Ксения Бородина узаконила свои отношения с Николаем Сердюковым 3 июня. Свадебная церемония прошла в спокойной и уютной атмосфере, без лишней суеты и внимания камер. Пара расписалась в ЗАГСе Барвихи, были приглашены только самые близкие люди. Более того, даже дочери звезды от предыдущих отношений не присутствовали на росписи.

Знаменитость объяснила, что Маруся и Теона в этот день находились в школе. Как только уроки закончились, девочки приехали поздравить маму. Любопытно, что наследницы даже не сменили школьную одежду, обошлись без красивых нарядов.

Стоит отметить, что популярная телеведущая решила отойти от традиционного свадебного платья. Вместо этого она выбрала белоснежный комбинезон с открытым плечом от турецкого бренда, дополнив образ элегантной шляпкой с вуалью. На это обращает внимание женский журнал "Клео.ру".

Отметим, что знаменитость до последнего держала дату бракосочетания в тайне. Звезды решили расписаться без лишнего шума.