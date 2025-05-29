Мать Бегака призналась, что ее не пригласили на свадьбу сына с Ивлеевой

Ведущий решил держать мать подальше от своей личной жизни

Блогер Анастасия Ивлеева официально сыграла свадьбу со своим возлюбленным Филиппом Бегаком. Известно, что расписались они еще несколько месяцев назад, а сейчас решили устроить пышное торжество для своих. Только, как оказалось, мать жениха на это мероприятие не пригласили.

О свадьбе сына Дарья Семенова узнала от журналистов, которые связались с ней, чтобы получить комментарий. Вопрос о мероприятии ее сильно расстроил, но она допустила, что сын с невесткой еще устроят отдельный праздник.

"Пока что я не была приглашена. Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми", – поделилась женщина.

Дарья Юлиановна рассказала, что до этого ее сын был с Анастасией в Брянске, потом в Москве, а сейчас, вероятно, в Крыму. При этом она полагает, что Филипп позвонил бы ей, если действительно сыграл свадьбу.

В беседе с журналистами она выразила надежду, что этот союз будет крепче, чем первый союз Бегака.

Ранее стало известно, что Семенова не была в курсе и церемонии сына в ЗАГСе. Об этом, как и о торжестве, женщина узнала от сотрудников СМИ. Она также допустила, что долго отношения Филиппа и Анастасии не продержатся, поскольку предсказывала своему наследнику три брака.