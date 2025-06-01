Свекровь объяснила, почему ей жаль Ивлееву после свадьбы с Бегаком

Оказалось, характер у ведущего не подарок

Дарья Семенова, мать ведущего Филиппа Бегака, утверждает, что испытывает сочувствие и жалось к своей невестке Анастасии Ивлеевой. По ее словам, ее сын не является простым человеком в общении.

"Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль – у моего сына жесткий характер", – призналась она.

Женщина отметила, что жестокость Бегака проявляется не только к женам, а в принципе ко всем людям. Он не переносит лжи, лености и безответственности.

Семенова отметила, что, несмотря на отсутствие приглашение на свадьбу, с сыном она не переставала общаться. Сейчас она старается держаться в стороне от этих отношений, чтобы не повторить ошибок своей свекрови. Дарья Юлиановна призналась, что однажды ей пришлось жить в одном доме с матерью своего сына, которая каждое утро приходила к ним в комнату с вопросом "Ты покушал, сыночка". Она же хотела воспитать не мальчика, а мужчину.

Ко всем невесткам Семенова относится хорошо. Ивлееву она назвала "замечательной", рассказав, что вместе с ней гуляла на свадьбе.