Алсу рассказала, как организует свою следующую свадьбу

Девушка сильно удивила фанатов

Алсу, пережившая непростой разрыв с бизнесменом Яном Абрамовым, теперь все чаще появляется на публике и с легкостью рассуждает о личном. На музыкальной премии в беседе с журналистами певица рассказала, что не исключает возможности снова выйти замуж и даже поделилась деталями предстоящего торжества. Девушка уже представляет, каким будет ее свадебный наряд.

По словам артистки, в молодости ей хотелось выглядеть, как сказочная героиня. Ее первое свадебное платье было с корсетом и пышной юбкой – именно такой образ принцессы тогда казался идеальным. Однако сейчас вкус певицы изменился: она предпочитает более уточненный и сдержанный стиль.

Знаменитость кокетливо подчеркнула, что фигура позволяет ей надеть прежний наряд, но желания возвращаться к прошлым образам нет. Сегодня она мечтает о платье, которое будет подчеркивать ее элегантность и внутреннюю зрелость, а не юношеские грезы.

Певица не скрывает, что принимает знаки внимания от поклонников и не закрыта для новых отношений. Многие согласятся с тем, что возраст, опыт и осознанность только украшают женщину, особенно когда речь идет о любви.

К слову, ранее знаменитость честно ответила на вопрос о личной жизни.