Алсу рассказала, как организует свою следующую свадьбу

Алсу раскрыла детали своей будущей свадьбы
Алсу. Фото: соцсети
Девушка сильно удивила фанатов

Алсу, пережившая непростой разрыв с бизнесменом Яном Абрамовым, теперь все чаще появляется на публике и с легкостью рассуждает о личном. На музыкальной премии в беседе с журналистами певица рассказала, что не исключает возможности снова выйти замуж и даже поделилась деталями предстоящего торжества. Девушка уже представляет, каким будет ее свадебный наряд.

По словам артистки, в молодости ей хотелось выглядеть, как сказочная героиня. Ее первое свадебное платье было с корсетом и пышной юбкой – именно такой образ принцессы тогда казался идеальным. Однако сейчас вкус певицы изменился: она предпочитает более уточненный и сдержанный стиль.

Знаменитость кокетливо подчеркнула, что фигура позволяет ей надеть прежний наряд, но желания возвращаться к прошлым образам нет. Сегодня она мечтает о платье, которое будет подчеркивать ее элегантность и внутреннюю зрелость, а не юношеские грезы.

Певица не скрывает, что принимает знаки внимания от поклонников и не закрыта для новых отношений. Многие согласятся с тем, что возраст, опыт и осознанность только украшают женщину, особенно когда речь идет о любви.

К слову, ранее знаменитость честно ответила на вопрос о личной жизни.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
По теме

В США назвали условие восстановления отношений с Россией

Достаточно будет лишь одного шага от американцев

Кто должен подписать меморандум с Россией от Украины: Зеленский исключен

Киевский верховод давно потерял свою легитимность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей