Дэвид Духовны сыграл тайную свадьбу с молодой продавщицей - СМИ

Дэвид Духовны сыграл тайную свадьбу с молодой продавщицей
Дэвид Духовны. Кадр: YouTube
Выбор звезды удивил публику

Популярный американский актер Дэвид Духовны снова оказался в центре внимания СМИ. Повод – его возможная тайная женитьба на 31-летней Моник Пендлберри, с которой он состоит в отношениях уже несколько лет. Их пару давно не видели вместе, и в Сети уже обсуждали возможный разрыв. Но все оказалось не так.

Последний их совместный выход в свет датируется позапрошлым годом. Однако недавно актер и его возлюбленная снова попали в объективы папарацци – на прогулке в Лос-Анджелесе они были замечены с кольцами на тех самых пальцах. Это дало поклонникам повод считать, что пара все же узаконила свои отношения, причем сделала это тайно и без огласки.

Ранее сам именитый артист откровенно рассказывал о своих трудностях в личной жизни, в частности – о борьбе с сексоголизмом. Личная нестабильность мешала ему выстраивать долгосрочные отношения. Тем неожиданнее для публики оказалось, что актер решил связать себя узами брака.

Моник Пендлберри ранее работала в магазине органических продуктов и далека от мира шоу-бизнеса, что, по мнению некоторых источников, и стало одной из причин прочного союза. Пока сам актер никак не прокомментировал новость о свадьбе, но фанаты уже поздравляют его с новым этапом в жизни.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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