Алексей Воробьев сыграл тайную свадьбу с заслуженной артисткой России

Алексей Воробьев сыграл тайную свадьбу с заслуженной артисткой России
Алексей Воробьев. Кадр: соцсети
Молодой человек наконец-то обрел семейное счастье

Алексей Воробьев, недавно оказавшийся в центре скандала из-за своих резких заявлений о женщинах и макияже, неожиданно связал себя узами брака. Его супругой стала оперная певица Аида Гарифуллина – знаменитость с мировым именем и статусом заслуженной артистки России.

Как сообщают журналисты, отношения между двумя звездами начались зимой – предположительно, после их совместной работы на проекте "Фантастика". Вскоре после этого они стали появляться вместе на публике, в том числе за границей. Не откладывая, пара официально зарегистрировала брак в апреле в одном из ЗАГСов столицы. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Учитывая бурное обсуждение имени Воробьева в СМИ, новость о его женитьбе стала неожиданностью. Напомним, несколько месяцев назад певец вызвал шквал критики, заявив, что женщины, пользующиеся косметикой, страдают от внутренней неуверенности.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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