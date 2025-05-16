Алексей Воробьев сыграл тайную свадьбу с заслуженной артисткой России

Молодой человек наконец-то обрел семейное счастье

Алексей Воробьев, недавно оказавшийся в центре скандала из-за своих резких заявлений о женщинах и макияже, неожиданно связал себя узами брака. Его супругой стала оперная певица Аида Гарифуллина – знаменитость с мировым именем и статусом заслуженной артистки России.

Как сообщают журналисты, отношения между двумя звездами начались зимой – предположительно, после их совместной работы на проекте "Фантастика". Вскоре после этого они стали появляться вместе на публике, в том числе за границей. Не откладывая, пара официально зарегистрировала брак в апреле в одном из ЗАГСов столицы. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Учитывая бурное обсуждение имени Воробьева в СМИ, новость о его женитьбе стала неожиданностью. Напомним, несколько месяцев назад певец вызвал шквал критики, заявив, что женщины, пользующиеся косметикой, страдают от внутренней неуверенности.