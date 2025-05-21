KP.RU: Муцениеце и Дранга планируют обвенчаться

Появились подробности свадьбы Муцениеце и Дранги
Фото: соцсети
Знаменитости готовятся к пышному торжеству

Влюбленность Петра Дранги в актрису Агату Муцениеце, несмотря на сомнения многих в шоу-бизнесе, оказалась серьезной. Настолько, что аккордеонист решился на первый к 41 году жизни брак. Артист настолько уверен в своих чувствах, что даже планирует венчание со своей возлюбленной, рассказали источники, близкие к паре. Музыкант также сумел наладить близкие отношения и с дочерью актрисы.

"Мия очень привязана к Петру. Однако Агата и Петр до сих пор не живут вместе. В последние годы Петя стал очень набожным, сказал друзьям, что хочет летом обвенчаться с Агатой", – говорят они.

Дранга является довольно завидным женихом. Друзья говорят, что зарабатывает он прилично – одно мероприятие с ним в качестве конферансье стоит порядка миллиона рублей. Поэтому неравным этот союз назвать нельзя.

Знакомые рассказали, что роман артистов был стремительным. Они познакомились в октябре, а уже спустя четыре месяца Петр сделал предложение руки и сердца. Агата думала над ним долго, и лишь недавно согласилась.

Поговаривают, что причиной такой скорой свадьбы стала предполагаемая беременность Муцениеце. Якобы из-за этого она ушла из кабаре Crave. На финальном показе постановки некоторые зрители отмечали, что у актрисы можно заметить округлившийся живот. При этом возлюбленные не подтверждали слухов о скором пополнении.

Источник: Комсомольская правда
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