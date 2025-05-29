Сябитова посоветовала Ивлеевой задуматься над тем, за кого она вышла замуж

Сябитова дала совет Ивлеевой после одной странности в ее свадьбе
Роза Сябитова. Фото: АГН "Москва"
Сваха переживает за блондинку

Анастасия Ивлеева снова связала себя узами брака, на этот раз с бизнесменом и ведущим Филиппом Бегаком. Несмотря на давние отношения, пара лишь недавно официально оформила брак. Однако супруг блогера не спешит знакомить ее со своей матерью, что вызвало бурную реакцию у телесвахи Розы Сябитовой.

По мнению знаменитой сводницы, свадьба без участия родителей – это странный и неполноценный союз. Она подчеркнула, что даже если невеста известная личность, для создания настоящей семьи важно личное знакомство с родными.

На этом фоне шоувумен усомнилась в серьезности намерений Бегака. По ее словам, такое поведение – признак инфантильного мужчины, который женится, не рассказывая о супруге даже близким. Она посоветовала блогеру задуматься, насколько ее избранник действительно подходит ей для жизни.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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