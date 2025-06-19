Получение Лорак российского паспорта обернулось скандалом

Получение Лорак российского паспорта обернулось скандалом
Фото: соцсети
Публика была возмущена вынесенным вердиктом

Певица Ани Лорак после долгих попыток все же смогла получить паспорт России. Об этом сообщили источники в ее окружении, указав, что документ ей выдали около 10 дней назад. Как только о новости стало известно общественности, получение российского гражданства артисткой обернулось скандалом.

Общественник Виталий Бородин, получивший популярность благодаря доносам на знаменитостей, был возмущен ситуацией с Ани Лорак. Он считает, что подобное решение оскорбляет всю страну.

"Еще один плевок нашему обществу, ждем от Лорак, Реввы и Лолиты официально на всю страну высказывания по поводу специальной военной операции", – заявил он в соцсетях.

Россияне также не поддержали выдачу российского паспорта артистке. В комментариях под публикацией они были возмущены тем, что певица украинского происхождения, которая уехала из России в 2022 году, внезапно стала россиянкой.

"Остановите поезд, я сойду, кошмар какой-то",

"Кто их крышует? Россия им не нужна, нужны только деньги",

"Кто ж одобрил? За какие такие выдающиеся достижения?",

"Пусть государство списывает с их концертов крупную сумму в помощь России", – возмущается публика.

По сообщениям источников, Лорак приступила к процедуре получения гражданства еще два года назад, но процесс сильно затянулся.

Источник: Telegram
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