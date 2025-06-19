Получение Лорак российского паспорта обернулось скандалом

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Певица Ани Лорак после долгих попыток все же смогла получить паспорт России. Об этом сообщили источники в ее окружении, указав, что документ ей выдали около 10 дней назад. Как только о новости стало известно общественности, получение российского гражданства артисткой обернулось скандалом.
Общественник Виталий Бородин, получивший популярность благодаря доносам на знаменитостей, был возмущен ситуацией с Ани Лорак. Он считает, что подобное решение оскорбляет всю страну.
"Еще один плевок нашему обществу, ждем от Лорак, Реввы и Лолиты официально на всю страну высказывания по поводу специальной военной операции", – заявил он в соцсетях.
Россияне также не поддержали выдачу российского паспорта артистке. В комментариях под публикацией они были возмущены тем, что певица украинского происхождения, которая уехала из России в 2022 году, внезапно стала россиянкой.
"Остановите поезд, я сойду, кошмар какой-то",
"Кто их крышует? Россия им не нужна, нужны только деньги",
"Кто ж одобрил? За какие такие выдающиеся достижения?",
"Пусть государство списывает с их концертов крупную сумму в помощь России", – возмущается публика.
По сообщениям источников, Лорак приступила к процедуре получения гражданства еще два года назад, но процесс сильно затянулся.
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