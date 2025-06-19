Обновившая украинский паспорт Ани Лорак получила гражданство России

Звезде удается усидеть на двух стульях

Востребованная в нашей стране исполнительница Ани Лорак получила заветную бордовую книжку – звезда стала гражданкой России. Паспорт на имя Каролины Куек был выдан 9 июня.

Таким образом была завершена трудоемкая процедура, начатая еще в феврале 2023 года, когда она подала соответствующее заявление. Знаменитость родом из Черниговской области, однако популярность получила именно в нашей стране.

Получение российского гражданства совпало с изменениями в личной жизни артистки: недавно она связала себя узами брака с испанцем Исааком Виджраку. Торжественная церемония прошла на райских Мальдивских островах в феврале этого года, а официально пара оформила отношения еще в сентябре прошлого.

После 2022 года звезда неоднократно сталкивалась с отменами концертов, а выступления, намеченные на июнь, пришлось перенести. Несмотря на сложности, она продолжает активно заниматься творчеством, стараясь избегать публичных заявлений по острым вопросам. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

По информации СМИ, артистка также продлила срок действия украинского паспорта, чтобы уладить формальности с налоговыми органами и легально работать в нашей стране. Певица старается не афишировать подробности семейной жизни, но активно ведет концертную деятельность.