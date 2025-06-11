Обновившая украинский паспорт Ани Лорак отменила концерты в России

Обновившая украинский паспорт Ани Лорак отменила концерты в России
Ани Лорак с мужем. Фото: соцсети
К позиции звезды есть много вопросов

Популярная в России исполнительница Ани Лорак отменила все свои июньские концерты в нашей стране. Красочные шоу должны были состояться в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке и Иркутске. 

Артистка сообщила неприятные новости на просторах интернет-пространства, подчеркнув, что данное решение было принято не по ее инициативе. Она пообещала, что концерты будут перенесены на новые даты, которые станут известны позднее.

Организаторы концертов подтвердили слова звезды и пояснили, что они также не виноваты в отмене выступлений, добавив, что билеты останутся действительными для перенесенных мероприятий. 

Напомним, знаменитость, родившаяся в украинском городе Кицмань, после начала конфликта России с соседним государством получила российское гражданство и продолжила свои гастроли по стране. Артистка также неоднократно опровергала слухи о возможной поддержке украинской армии. При этом недавно она обновила украинский паспорт.

К слову, ранее общественники потребовали отменить концерты этой певицы в нашей стране.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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