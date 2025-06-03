Скандал с концертом IOWA в Великом Новгороде: в РПЦ требуют объяснений

Многие остались недовольны костюмом артистки

Певица Екатерина Иванчикова, более известная по псевдониму IOWA, выступила в Великом Новгороде в День защиты детей. На мероприятие ее пригласили местные власти, которые одобрили представление. Только по итогу большинству оно категорически не понравилось.

В частности возмутился увиденным ведущий Борис Корчевников. Ему показалось, что платье артистки напоминает детородный орган, а в качестве подтанцовки она взяла себе стриптизерш. Особенно знаменитость был недоволен тем, что все мероприятие происходило у "мощей святых и чудотворных икон", "у памятника тысячелетия Руси".

В РПЦ к представлению также возникли вопросы – там не поняли, как концерт IOWA вписывается в общую концепцию защиты традиционных ценностей российского общества.

"Думаю, что для начала надо получить объяснения самой исполнительницы, а также местных властей", – сказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Корчевников, в свою очередь, отметил, что к Иванчиковой особых вопросов у него нет – скорее к местным властям, которые почему-то пустили ее на сцену. Он заявил, что организаторы должны были предварительно посмотреть репетицию и только после этого согласовать выступление.